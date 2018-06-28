افتتاح قسم الطب الشرعي بمستشفى بني وليد العام

افتتح صباح اليوم الخميس بمستشفى بني وليد العام قسم الطب الشرعي التابع لمركز الخبرة القضائية ببني وليد .

وحضر افتتاح القسم ، رئيس مركز الخبرة القضائية المستشار عبد الله أبورزيزة ، ورئيس نيابة بنى وليد الابتدائية عباس ابوالعز ، ومدير مستشفى بني وليد العام الدكتور محمد المبروك.

وقال مدير مستشفى بني وليد العام لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” ان “هذه الخطوة تعتبر الأهم لدى أهالي المدينة نظرا لما يعانونه من مشاق وصعوبات في نقل الجثامين وتشريحها في مدن طرابلس والخمس ومصراتة”.

وأوضح المبروك انه تم توطين طبيب شرعي مقيم بالمدينة للعمل بشكل مؤقت ، مبديا استعداد المستشفى لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك ، وأكد أن العمل جاري لتدريب وتوظيف أطباء شرعيين جدد للعمل بقسم الطب الشرعي.

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