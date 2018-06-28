ليبيا تشارك في ملتقى شبابي بماليزيا

شاركت ليبيا في أعمال ملتقي حوار ميلاكا الدولي الثامن عشر المنعقد في ماليزيا تحت شعار ( الهندسة الشبابية للتعمير المستدام ) والذي يختتم أعماله اليوم الخميس بعد أن تواصل 4 أيام.

وبينت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن رئيسها حنان محمد الشريف ووفد شبابي من مدينة بنغازي شاركوا بالملتقى الذي ضم وفود شبابية لأكثر من 20 دولة مشاركة من مختلف دول العالم .

وأوضحت المنظمة أن “الشريف التقت بعدد من الشخصيات والتجمعات الشبابية والحقوقية العربية والدولية لفتح آفاق التعاون بين مختلف مكونات المنظمات الحقوقية، باعتبار ان حقوق الإنسان وحدة واحده لا تتجزأ”.

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