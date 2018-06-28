رئيس مجلس النواب الأردني يعلن تسوية أزمة الطلبة الأردنيين الدارسين فى ليبيا

ليبيا – وجه رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة الشكر لنظيره الليبي المستشار عقيلة صالح ولسفير ليبيا في عمان محمد حسن البرغثي لجهودهم في مساعدة الطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا.

وفي منشور طالعته صحيفة المرصد ، الخميس ، عبر حسابه على تويتر قال الطراونة ان السفير الليبي في المملكة محمد حسن البرغثي أبلغه مساء ليبيا بأن ليبيا بدأت بإجراءات منح الفيزا للطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا دون رسوم .

أبلغني السفير الليبي في المملكة محمد حسن البرغثي قبل قليل بأن بلاده بدأت بإجراءات منح الفيزا للطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا دون رسوم، وأنهم بانتظار بقية أهالي الطلبة التوجه إلى السفارة والقنصلية الليبية في المملكة، لاستكمال إجراءات الدخول للأراضي الليبية[email protected]

— Atef Tarawneh MP (@AtefAltarawneh) June 28, 2018

وأكد الطراونة ان البرغثي ابلغه ان ليبيا بانتظار بقية أهالي الطلبة للتوجه إلى السفارة والقنصلية الليبية في المملكة، لاستكمال إجراءات الدخول للأراضي الليبية.

كل الشكر لسعادة السفير، ومن قبل معالي الأخ رئيس البرلمان اللليبي عقيلة صالح على تعاونهم في حل أزمة الطلبة الأردنيين في الشقيقة ليبيا.#الاردن #ليبيا

— Atef Tarawneh MP (@AtefAltarawneh) June 28, 2018

وفى تغريدة أخرى ختم الطراونة : ” كل الشكر لسعادة السفير، ومن قبل معالي الأخ رئيس البرلمان اللليبي عقيلة صالح على تعاونهم في حل أزمة الطلبة الأردنيين في الشقيقة ليبيا ” .

المرصد – متابعات

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