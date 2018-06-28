السراج يلتقي فريقا طبيا أمريكيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في عمليات زراعة الأعضاء برئاسة بروفسور تيمبرويت.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس أن السراج بحث مع أعضاء الفريق برنامج إجراء عمليات زراعة الأعضاء بالمستشفيات الليبية المتخصصة وتدريب الاطقم الطبية والطبية المساعدة.

وأكد السراج خلال الاجتماع على أهمية التواصل بين المؤسسات الطبية الليبية والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة، مؤكدا دعمه لبرامج توطين العلاج بصيغ مختلفة من بينها استقدام فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات بالداخل وتدريب الأطقم الطبية.

ويقوم الفريق بزيارة ليبيا وفقاً للتنسيق بين المستشفى الجامعي بولاية ماسوستش، والجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني، وهي زيارة أولية لمعاينة المستشفيات وتوقيع اتفاقية تحدد برنامج العمل.

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