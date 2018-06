المتوسط-جرجس فكري:

يشارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية في اجتماعات الدورة 33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لوزراء خارجية الدول الأفريقية، اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، ” إن وزير الخارجية يعقد عدد من اللقاءات العلاقات الثنائية الليبية مع هذه الدول والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما يستعرض سيالة التطورات والمستجدات الأخيرة في ليبيا ورؤية حكومة الوفاق الوطني بخصوصها بالإضافة إلى مناقشة جهود الحكومة المبذولة في مسائل الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع والاستعدادات الجارية لتنفيذ الانتخابات القادمة تتويجا للمسار الديمقراطي”.

وأضافت الوزارة، “إن القمة ستتناول اجتماعات المجلس التنفيذي الحالية المنعقدة هذه الأيام والقمة الأفريقية المقبلة يومي 1و 2 يوليو من الشهر المقبل عمليات الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد ومناقشة المستجدات المتعلقة بتطوير اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية وقضايا الاندماج الأفريقي”.

وأوضحت الوزارة،” إن الاتحاد يناقش تقارير لجنة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ومجلس الاتحاد الاستشاري لمكافحة الفساد والبرلمان الأفريقي، كما تتبنى القمة الأفريقية الحالية مشروع مكافحة الفساد في دول القارة كشعار تبنته القمة الأفريقية ليكون شعار القمة خلال العام 2018 “.

The post “سيالة” يستعرض استعدادات” الوفاق” لأجراء الانتخابات في القمة الأفريقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية