لزيادة عدد أفراد الأسرة…الأحوال المدنية بنغازي تضبط ولادة مزورة مستخرجة من إحدى القنصليات

أخبار ليبيا24

كشف أعضاء مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي عن واقعة ولادة مزورة مستخرجة من القنصلية الليبية في القاهرة.

وقال مدير إدارة مباحث الأحوال المدنية مقدم أسامة الدرسي، إنه تم ضبط مواطن بعد تردده في تسجيل مولود باسم (خ، أ) بشهادة ميلاد مستخرجة من القنصلية الليبية في القاهرة، لافتا إلى أن الوالد في الأصل متحصل على الجنسية.

وأضاف الدرسي بحسب المكتب الإعلامي للمباحث أن المتهم قام بالتبلــيغ في السجل المدني المقيد به والده، بأن شقيقه التوأم لم يسجل منذ عام 1998، وبعد جمع الاستدلالات تبين بأنه زور واقعة الولادة من قبل أحد موظفي القنصلية الليبية في القاهرة.

وأوضــح مدير إدارة مباحث أن المواطن اعترف بإجراءات التزوير وقد تواصل مع شخص زور له بطاقة شخصية باسم وهمي.

وقال الدرسي إن المواطن قد اعترف بتزويره للمستندات من أجل زيادة حصة الاسرة بشان منحة الخاصة بأرباب الأسر التي منحها مصرف ليبيا المركزي للمواطنين في عام 2017.

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