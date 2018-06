المتوسط-جرجس فكري:

يلقى المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية كلمة للإعلان عن تحرير درنة”.

وأضافت المصادر،” إن كلمة المشير خليفة حفتر تأتي بعد تحرير درنة وانتهاء المعارك الدائرة في درنة مع العناصر الإرهابية”.

