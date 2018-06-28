المجبري يلمح إلى تواطؤ السراج وأعضاء من الرئاسي فى محاولة إغتياله بطرابلس

ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري قيام مجموعة مسلحة لم يسمها بمهاجمة مقر اقامته فى طرابلس أثناء وجوده مع عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي ووزير اقتصاد الوفاق ناصر الدرسي يوم الثلاثاء الماضي عقب اعلانه تأييد قرار الجيش لتسليم الموانئ النفطية الى الحكومة المؤقتة .

وفى بيان صادر عنه الخميس وتلقت صحيفة المرصد نسخة عنه قال المجبري ان مهاجميه اطلقوا النار على المنزل وتصدي لهم افراد الحراسة بشجاعة مؤكداً بأن ” المجموعة المارقة ” كانت تسعى لاختطافه او اغتياله وقد باءت محاولتها بالفشل بسبب صمود و حنكة الحراس بعد إشتباكات دامت 20 دقيقة .

وقدم المجبري شكره لكل من كان له موقف سياسي او اجتماعي من الهجوم الذي تعرض له والذي وصفه بالعمل الاجرامي بما فى ذلك بعثة الامم المتحدة مقدماً التحية لشباب الحراسة الخاصة الذين أصيب عدد منهم .

وأضاف ملمحاً لتورط أطراف بالمجلس الرئاسي فى الهجوم : ” فى خضم هذا الحدث الخطير إلتزم رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي صمت غريب عن هذا الفعل الشنيع وقد ترافق ذلك مع غياب دور اجهزة الدولة الامنية والقضائية خاصة وزارة الداخلية التي لم تحقق او توقف اي مهاجم ولم تتصل بي رغم كل الامكانيات والموارد المقدمة لها وخاصة فى طرابلس ” .

وأكد المجبري انه يدرس الاوضاع فى ظل هذا التطور الخطير بالتنسبق مع العديد من المعنيين والاطراف السياسية للوصول الى آلية للتعاطي مع هذه المستجدات مؤكداً فى ختام بيانه استمراره فى تبني مواقف وطنية تهدف الى اعادة امن واستقرار ليبيا دون الالتفات الى هذه المحاولات التي قال انها تهدف الى ثنيه عن مواقفه وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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