عميد بلدية أجدابيا يطلع فخامة رئيس مجلس النواب المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية

القبة 28 يونيو 22018 (وال) – استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح نساء اليوم الخميس بمقر إقامته بمدينة القبة عميد بلدية أجدابيا عقيد سعد العكوكي.

وأطلع عقيد سعد العكوكي فخامة رئيس مجلس النواب الوضع الراهن لبلدية أجدابيا، مبينا خلال ذلك مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية وخصوصا المختنقات العاجلة.

ومن جانبه، أكد المستشار عقيلة صالح أن أجدابيا من البلديات المهمة والتي يجب ددعمها والوقوف معها واعدا بتقصير كافة المشاكل لحلحلتها مع الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن .

وتأتي هذه الزيارة من قبل السيد العكوكي في ظل متابعته المستمرة مع مسؤولي الدولة الليبية لوضعهم في صورة الواقع الحالي لبلدية أجدابيا وتنفيذ ما تم الوعد به من قبل الحكومة المؤقتة في انجاز بعض المشاريع السريعة . (وال – أجدابيا) ع ع

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