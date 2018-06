“سيالة” يناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تطورات الأزمة الليبية

المتوسط – جرجس فكري:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفقي، اليوم الخميس، بمورياتنا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 33.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون بين حكومة الوفاق الوطني ومفوضية الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى أهمية الدفع بوتيرة التعاون بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

واستعرض اللقاء التطورات الأخيرة في ليبيا ومستجدات التطورات السياسية والوضع العام بالبلاد

كما ناقش اللقاء مسألة السلم والامن في ليبيا والجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار بليبيا الجديدة.

وتطرق اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الأفريقية حيث تبادل الوزير محمد سيالة معه الرؤى حول المسائل الأفريقية الراهنة.

ودعا وزير الخارجية خلال نهاية اللقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بزيارة العاصمة الليبية طرابلس خلال هذا العام الجاري.

