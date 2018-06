«بلدي أوجلة» يناقش مع آمر كتيبة التدخل السريع الأوضاع الأمنية

المتوسط:

اجتمع عميد المجلس البلدي لبلدية أوجلة السنوسي الفضيل، أمس الخميس، وأعيان وحكماء المدينة بالإضافة لبعض من الجهات الأمنية والعسكرية مع آمر كتيبة التدخل السريع المقدّم عماد السنوسي.

وناقش المجتمعون تفعيل الوضع الأمني بالمدينة وإقامة دوريات مكثفة حولها خصوصًا تأمين بوابة أوجلة الشمالية التي تعد المنفذ الرئيسي لمناطق ومدن الجنوب الشرفي لليبيا.

ومن جهته قال الفضيل أنّ بلدية أوجلة جاهزة للتعاون التام وتقديم الدّعم اللوجستي للقوة الأمنية المتواجدة بالمنطقة، بقدر المستطاع فيما أشار الى انه قد تم الاتفاق على رفع الغطاء الاجتماعي على الخارجين عن القانون أو المتعاونين مع أي جماعات إرهابية أو خلايا نائمة ان ثُبت ذلك.

الجدير بالذّكر أنّ كتيبة التدخل السّريع تلقت أوامرها بتأمين مدن الواحات بالكامل من قبل القيادة العامة وذلك أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها بوابة أوجلة الشمالية من أعمال خطف لأفرادها وتفجيرها من قبل تنظيم الدولية الإسلامية “داعش” في الخامس شهر مايو لمن العام الجاري.

