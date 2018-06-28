جامعة بنغازي تشهد مراسم التسليم والاستلام بين رئيس الجامعة السابق والرئيس الجديد

بنغازي 28 يونيو 2018 (وال) – شهدت جامعة بنغازي اليوم الخميس مراسم التسليم والاستلام بين الرئيس الجديد الدكتور مصطفى الفاخري، والرئيس السابق الدكتور مرعي المغربي، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للأخير لرئاسة الجامعة.

وأصدر معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي بومريز أيضًا قرارًا بتكليف الدكتور عزالدين الدرسي وكيلًا للشؤون العلمية للجامعة خلفًا للدكتور شعبان طرينة.

وأشاد السيد بومريز خلال مراسم التسليم والاستلام بالجهود المتميزة التي بذلها المغربي رفقة زملائه بمجلس الجامعة في أصعب مرحلة مرت بها الجامعة.

وأضاف معالي وزير التعليم “أن ما قامت به جامعة بنغازي في أثناء فترة الحرب على الإرهابيين لا يقل شجاعة وإقدامًا عمّا قام به أبطال الجيش الليبي”.

وأوضح “أن أعلى سلطة في الدولة تثمن وتقدر تلك الجهود التي أثمرت عن تصدّر الجامعة لتصنيف الجامعات الليبية بجدارة واستحقاق”.

وأفاد “أن أعلى سلطة في الدولة تثمن وتقدر تلك الجهود التي أثمرت عن تصدّر الجامعة لتصنيف الجامعات الليبية بجدارة واستحقاق، مهما نقول لن نستطيع أن نصف تلك الجهود”.

وتابع معالي وزير التعليم أن دولة رئيس الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني “حملني نقل تحياته لكم ويفخر بجهودكم”.

وأكد السيد بومريز أن أغلب المذكرات التي تحوي الصعوبات والمشكلات التي أحالها رئيس الجامعة السابق الدكتور مرعي المغربي التي تخص أعضاء هيأة التدريس والعاملين واحتياجات الكليات ستحل قريبًا.

ومن جهته، قال الرئيس السابق للجامعة مرعي المغربي “اليوم وبعد اكتمال المدة القانونية لرئاستي للجامعة أتشرف بتسليم المهمة إلى زميل آخر لقيادة الجامعة متمنين له بالتوفيق والسداد”.

وأضاف المغربي “أن السيد مصطفى الفاخري أهل لهذه المسؤولية ونتطلع من الجميع في مجلس الجامعة والموظفين لتكاثف الجهود ودعم السادة رئيس ووكيل الجامعة”.

وفي الختام قام معالي الوزير بتكريم رئيس جامعة بنغازي السيد مرعي المغربي وشعبان اطرينة وكيل الجامعة للشوؤن العلمية ومنحهم شهادات تقدير ودروع تقدير لجهودهم ومسيرتهم خلال قيادتهم للجامعة.(وال – بنغازي) إ م/ أ د

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