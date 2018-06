عميد سرت يناقش مع وزير ” مواصلات الوفاق” تفعيل مطار البلدية

المتوسط-جرجس فكري:

عقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق يعقد ظهر اليوم اجتماع مع عميد بلدية سرت مختار المعداني بمقر وزارة المواصلات بطرابلس.

وتطرق الاجتماع أحوال قطاع المواصلات ببلدية سرت والمراسلات الموجهة من البلدية الي وزارة المواصلات أهمها صيانة الطرق داخل المدينة وخارجها وصيانة وتفعيل مطار سرت الدولي.

كما بحث الاجتماع امكانية اقامة شراكة او استثمار أجنبي لأحد الشركات الكبرى والمتخصصة يقوم بتشغيل المطار لتخفيف العبء عن مواطني البلدية.

وناقش الاجتماع أحوال ميناء سرت التجاري وضرورة متابعته والاستفادة منه لدعم الاقتصاد الوطني.

