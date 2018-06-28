صحة المؤقتة تُهنئ الشعب والقيادة العامة بتحرير مدينة درنة

هنأ وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب وكافة العاملين بالقطاع الصحي الليبي اليوم الخميس ، الشعب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة بالانتصار على قوى الظلام والجهل والارهاب بتحرير مدينة .

أشاد وكيل عام وزارة الصحة بسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، مدينة الثقافة والفن ، مثمناً دورها على هذه الخطوة التي وصفها بـ”الهامة”.

وأكد عقوب قائلا ان وزارة الصحة المؤقتة سوف تستمر في ، تسخير جميع إمكانياته الفنية والطبية والإدارية بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وجهاز الاسعاف والطواري لخدمة رجال القوات المسلحة في كافة الجبهات لحين تحرير القيادة العامة للقوات المسلحة لكامل التراب في جميع ربوع ليبيا، والتي دائما في الموعد لتخوض معارك الواجب ببسالة منقطعة النظير، ثأرتاً لضحايا الإرهاب من أول شهيد سقط في شوارع بنغازي والهلال النفطي و آخر شهداء درنة .

مثمنا الدور الكبير الذي قامت به كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة ورجال الاسعاف والطواري بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والمستشفيات الميدانية والقروية الذين كانوا في الموعد في تقديم كافة الخدمات العلاجية والاسعافية لرجال القوات المسلحة في جبهات القتال .

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