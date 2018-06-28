وزارة الصحة المؤقتة تُهنّئ الشعب والقيادة العامة بتحرير مدينة درنة

البيضاء 28 يونيو 2018 (وال) – هنأ وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب وكافة العاملين بالقطاع الصحي الليبي اليوم الخميس ، الشعب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة بالانتصار على قوى الظلام والجهل والإرهاب بتحرير مدينة درنة.

وأشاد وكيل عام وزارة الصحة بسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، مدينة الثقافة والفن، مثمنًا دورها على هذه الخطوة التي وصفها بـ”الهامة”.

وأكد عقوب قائلا إن وزارة الصحة المؤقتة سوف تستمر في تسخير جميع إمكانياتها الفنية والطبية والإدارية بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وجهاز الإسعاف والطوارئ لخدمة رجال القوات المسلحة في كافة الجبهات لحين تحرير القيادة العامة للقوات المسلحة لكامل التراب في جميع ربوع ليبيا، التي هي دائما في الموعد لتخوض معارك الواجب ببسالة منقطعة النظير، ثأرة لضحايا الإرهاب من أول شهيد سقط في شوارع بنغازي والهلال النفطي و آخر شهداء درنة.

مثمنا الدور الكبير الذي قامت به كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة ورجال الإسعاف والطوارئ بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والمستشفيات الميدانية والقروية الذين كانوا في الموعد في تقديم كافة الخدمات العلاجية والإسعافية لرجال القوات المسلحة في جبهات القتال.

وتابع قائلًا : “إن انتصار اليوم بتحرير درنة هو انتصار للوطن جميعًا على اعدائه من قتلة وإرهابيين وانتصارًا للحياة الإنسانية وقيمها النبيلة، وحيث أن المعركة ضد الإرهاب لا تتجزأ فإن هذا النصر يفتح الباب واسعًا أمام معركة تحرير ما تبقى من تراب الوطن الغالي، وأن هذا النصر المؤزر والمستحق يعيد الأمل في غد أفضل يستحقه الليبيون بجدارة وقد دفعوا أثمانًا غالية في سبيله من دماء أبنائهم الزكية الطاهرة، دفاعًا عن حريتهم وثرواتهم وقرارهم المستقل، وعلى حساب بنيتهم التحتية ومرافقتهم الحيوية وأن هذا النصر سيتعزز بانطلاق معركة إعادة بناء الدولة واستعادة الحقوق وإقامة دولة القانون والأمن والرفاهية” . (وال – البيضاء) ع ع

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