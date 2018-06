مظاهرة فرح على تويتر بعد تحرير درنة: اليوم تُنكس رايات الإرهاب

المتوسط- محمود محي

أعرب المئات من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد أن نجحت القوات المسلحة في بسط سيطرتها على كامل مدينة درنة، مؤكدين أن سيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على درنة تؤدي إلى تنكيس رايات الإرهاب.

وطالب المغردون تحت هاشتاج “العاصمة تبارك المشير بتحرير درنة” من الأهالي المباركة للجيش والشعب معًا على تحرير درنة من معقل التكفيريين، مؤكدين أن اليوم رايات الارهاب تُنكس رغم أنف الداعمين له من خارج الوطن، وذلك بفضل الجيش وشهدائه الأبرار.

وكانت القوات المسلحة، اقتحمت آخر أزقة حي المغار النقطة الأخيرة التي فر إليها عناصر تنظيم القاعدة.

