«المجبري» بعد تحرير درنة: الجيش سطر ملحمة عظيمة لاجتثاث الإرهاب وداعميه

المتوسط- محمود محي

أعرب عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري خلال بيان له، عن سعادته بعد أن نجحت القوات المسلحة في بس+ط سيطرتها على كامل مدينة درنة، مؤكدًا أن اعلان تحرير المدينة من الإرهاب بفضل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هو انتصار على الإرهاب والداعمين له في الداخل ووالمدافعين عنه.

وأوضح المجبري في بيانه، أن اليوم نستمطر شآبيب الرحمة على شهداء الجيس الليبي البطل ومن ساندوه في حربه على الإرهاب، والذين سطروا ملحمة عظيمة لاجتثاث عصابة الإرهاب.

وشدد بيان عضو المجلس الرئاسي على أن تحرير درنة لا يعني الإعلان عن تحرير درنة وبرقة فحسب، بل هو إيذان بتقهقر قوى الإرهاب وتراجعها في كل مناطق ليبيا.

وكانت القوات المسلحة، اقتحمت آخر أزقة حي المغار النقطة الأخيرة التي فر إليها عناصر تنظيم القاعدة.

