عقوب يطالب بالحفاظ علي المرافق والممتلكات الصحية بدرنة

طالب وكيل عام وزارة الصحة والمكلف ‎بمهام تسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب مديري المرافق الصحية والقطاع الصحي بدرنة بضرورة الحفاظ علي الممتلكات والمعدات الطبية والصحية بالتنسيق مع مديرية الأمن بالمدينة و إعادة تفعيل كافة المنشآت الصحية.

و يأتي ذلك بعد اعلان تحرير مدينة درنة من قبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر و ممارسة مهام عملها وتستعيد حضورها بقوة وتقديم الخدمة الصحية والطبية والرعاية الصحية الأولية للمرضى والمترددين . ‏‎”

كما دعا وكيل عام وزارة الصحة ومدير مستشفى الوحدة التعليمي و مدير ادارة الخدمات الصحية درنة بوضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة بداية من منطقة الفتائح شرقآ والساحل الشرقي وباب طبرق وشيحا الغربية وحي السلام وصولا إلى المركز الصحي دار السلام غربا .

وأشاد عقوب بجهود ‎ المستشفيات المجاورة لمحيط مدينة درنة والكوادر الطبية مشيرآ “إلى أن الخدمات الصحية في مدينة درنة سوف تتحسن بشكل كبير بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة ومديرية أمن درنة مؤكدآ بان المرافق الصحية بمدينة درنة لم تتضرر وستعود للخدمة بشكل إعتيادي قريبا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية