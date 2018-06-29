فخامة المستشار عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة يهنئ الليبيين بتحرير درنة

طبرق 29 يونيو 2018 (وال) هنأ فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيله صالح عيسى الشعب الليبي بتحرير درنة.

وقال فخامته في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه بهذه المناسبــة العظيمة يطيــب لنا أن نتقدم بخالــص التهاني وأطيب التبريكات إلى الشعب الليبي وأهلنا في مدينة درنة وإلى أبطـال القـوات المسلحـة قيــادةً وضباطـاً وضبـاط صف وجنـود ورجال الأمن والقوات المساندة لهم الذين قدمـوا التضحيات الجسام لتحقيق هذا النصـر المُظفـر في أقل وقت وبأقل الخسائر

وأضاف “إنها لساعة مباركـة ونحـن نحتفــي بعودة مدينة درنــة الزاهــرة إلى حضن الوطن وتخليصها من أيـادي الإرهـاب والتطـرف وبسط الأمن والأمان بها وطي صفحة مُظلمة اختطفت خلالها المدينة مغتصبة من قبل المتطرفين والإرهابييـن واُرتكبــت بها أبشع الجرائم اتجاه أهالـي مدينتنا الغاليـة درنــة”.

وتابع فخامة المستشار عقيلة صالح بالقول “ها هـو اليـوم ينجلـي الظــلام لتُشـرق شمس درنة الزاهـرة بفضـل من الله ثم بتضحيات أبطال القوات المسلحة وأهل المدينة ومن ساندهم لخلاصها من قبضة الإرهابين”.

وحيا فخامته كل الشرفـاء الأبطال لما قدمـوه ويقدمـونه لأجل تطهير تُراب الوطـن من دنس الإرهاب والتطرف، باعثا بتحية خالصـة ملؤها التقدير والعرفان إلى أُمهـات الشُهــداء وأسرهم لتقديمهم أعز ما يملكون فداءً للوطن.

وأكد فخامته أن المجـد والخلـــود للشُهـداء البررة، داعيا الله أن يشفي جرحانا ويمتعهم بالصحة والعافية وأن يحفظ الله الوطـــن. (وال – طبرق) ا م

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