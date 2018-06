المتوسط- محمود محي

انطلقت دورية عسكرية صحراوية بقيادة الرائد أسامة محمد عثمونة، من الشاطئ إلى دار براك مشروع لريل الزراعي مشروع نينا الزراعي و مداخل جبال الهاروج و بوابة الفات.

جاء ذلك بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، إلى أمر منطقة براك العسكرية اللواء محمد بن نايل من أجل تضيق الخناق على المجموعات الإرهابية.

The post انطلاق دورية صحراية من الشاطئ لتضيق الخناق على المجموعات الإرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية