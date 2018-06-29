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صالح :ينجلي الظلام و تشرق شمس درنه هذا اليوم

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تحرير مدينة درنه ، وقال صالح في بيان تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية علي نسخة منه أن ” إنها ساعة مباركة ونحن نحتفي بعودة مدينة درنه الزاهرة إلي حضن وتخليصها من من أيادي الأرهاب والتطرف وبسط الأمن و الأمان بها ” .

وأكد صالح خلال البيان أن ها هو اليوم ينجلي الظلام لتشرق شمس درنه الزاهرة بفضل الله ثم بتضحيات أبطال القوات المسلحة وأهل المدينة و من ساندهم لخلاصهم من الإرهابيين . وتقدم عقيلة صالح بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلي الشعب الليبي .

وأهلنا في مدينة درنه وإلي أبطال القوات المسلحة قيادةً و ضباطاً و ضباط صف و جنود و رجال الأمن و القوات المساندة لهم ، و تحية خالصة ملئها التقدير و العرفان إلي أمهات الشهداء وأسرهم لتقديم أعز ما يملكون فداء للوطن .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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