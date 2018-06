الجيش يطالب أهالي درنة بعدم الاقتراب من المناطق العسكرية

المتوسط- محمود محي

طالبت العمليات الرئيسية التابعة للقوات المسلحة الليبية، عبر أجهزة اللاسلكي، جميع المواطنيين بمدينة درنة عدم الاقتراب من المناطق العسكرية؛ حتى يتم تمشيط المناطق بالكامل لكي لا يستغل ذلك في هروب أي إرهابي من الفلول المطاردة والجاري التعامل معهم.

وأوضحت العمليات الرئيسية للجيش، للأجهزة الأمنية بالمناطق المحررة أنه لاداعي للرماية العشوائية لكي لايحدث أي اختراق أمني .

وكانت القوات المسلحة، اقتحمت آخر أزقة حي المغار النقطة الأخيرة التي فر إليها عناصر تنظيم القاعدة.

