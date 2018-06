تعليمات من «صحة المؤقتة» لأهالي درنة: حافظوا على المرافق الطبية

المتوسط- محمود محي

طالب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، والمكلف ‎بمهام تسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب مديري المرافق الصحية والقطاع الصحي بدرنة بضرورة الحفاظ علي الممتلكات والمعدات الطبية والصحية بالتنسيق مع مديرية الأمن بالمدينة وإعادة تفعيل كافة المنشآت الصحية.

و يأتي ذلك بعد اعلان تحرير مدينة درنة من قبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وممارسة مهام عملها وتستعيد حضورها بقوة وتقديم الخدمة الصحية والطبية والرعاية الصحية الأولية للمرضى والمترددين.

كما دعا وكيل عام وزارة الصحة ومدير مستشفى الوحدة التعليمي و مدير ادارة الخدمات الصحية درنة بوضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة بداية من منطقة الفتائح شرقآ والساحل الشرقي وباب طبرق وشيحا الغربية وحي السلام وصولا إلى المركز الصحي دار السلام غربا .

