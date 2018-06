«القطراني» تعليقا على تحرير درنة: نفتخر بالجيش الليبي ورجاله الأشاوس

المتوسط- محمود محي

هنأ نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني الشعب الليبي والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وكافة أبناء المؤسسة العسكرية وأهالي مدينة درنة بمناسبة تحريرها.

وقال القطراني في بيان له “في الوقت الذي نثمن فيه عاليا جهود القوات المسلحة العربية الليبية في حربها المقدسة ضد الإرهاب، وأيضا نفتخر فيه بالمؤسسة العسكرية وبرجالها الأشاوس من ضباط وضباط صف وجنود وقوات مساندة والذين شعارهم الدائم هو النصر أو الاستشهاد، نهنئ الجميع بمناسبة تحرير درنة العزيزة علينا من قوى الإرهاب والتطرف”.

وأضاف “نهنئ جميع الشرفاء والمخلصين بهذه الانتصارات المتتالية والتي إن دلت فإنما تدل على قدرة قواتنا المسلحة العربية الليبية تخطيطا وتنظيما وتدريبا في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ومقدراته وأراضيه”.

