المجبري يستغرب صمت المجلس الرئاسي من حادثة الهجوم على منزله

استغرب عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري “الصمت الغريب” لرئيس وأعضاء المجلس تجاه حادثة الهجوم على مقر إقامته في طرابلس ومحاولة اختطافه الثلاثاء الماضي من قبل مسلحين مجهولين.

وقال المجبري في بيان، أصدره الخميس، إن الصمت الغريب للمجلس الرئاسي ترافق مع غياب تام لدور أجهزة الدولة الأمنية والقضائية وخاصة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية لم تباشر التحقيق ولم توقف أي من المهاجمين، كما أنها لم تحاول حتى الاتصال به رغم كل الامكانيات التي تم توفيرها للقطاع والجهات التابعة له بمدينة طرابلس بصورة خاصة.

وأكد المجبري أنه يدرس الأوضاع والمعطيات لهذا التطور الخطير، بالتنسيق مع العديد من المعنيين والأطراف السياسية للوصول إلى آلية للتعاطي مع هذه المستجدات.

وبحسب البيان فقد هاجم مسلحين مقر اقامة المجبري مساء الثلاثاء الماضي بطرابلس عندما كان برفقته عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي ووزير الاقتصاد بحكومة الوفاق ناصر الدرسي وأطلقوا الرصاص على المنزل وتصدى لهم أفراد الحراسة وباءت محاولة الاختطاف أو الاغتيال بالفشل.

وأعرب عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري عن شكره وتقديره لكل من أدان هذا الفعل الإجرامي سواء المكونات والأطراف الاجتماعية أو السياسية أوبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

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