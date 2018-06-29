رئيس مجلس النواب يلتقي عميد بلدية اجدابيا

إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح اليوم الخميس بمدينة القبه، عميد بلدية اجدابيا العقيد سعد العكوكي .

أوضح مكتب الإعلام لبلدية اجدابيا، بانه خلال اللقاء أطلع عميد بلدية اجدابيا رئيس مجلس النواب على مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه بلدية اجدابيا وخصوصاً المختنقات العاجلة.

من جانبه أكد المستشار عقيلة صالح ان اجدابيا من البلديات المهمة والتي يجب دعمها والوقوف معها واعداً بحلحلت كافة تلك المشاكل مع الجهات المختصة في اسرع وقت ممكن .

تأتي هذه الزيارة ضمن عدد من الزيارات التي قام بها العقيد سعد العكوكي لعدد من مسؤولي الدولة الليبية لوضعهم في صورة الواقع الحالي لبلدية اجدابيا.

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