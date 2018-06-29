القطراني يهنئ الشعب الليبي بتحرير درنة من الارهاب

تقدم نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني ،مساء الخميس ،بالتهنئة إلى كافة الشعب الليبي عامة و إلى أهالي مدينة درنة خاصة ،بمناسبة إعلان تحريرها من الجماعات الإرهابية ،مثمنا جهود القوات المسلحة العربية الليبية في حربها المقدسة ضد الإرهاب.

وقال القطراني في بيان ،توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،”نهنئ جميع الشرفاء والمخلصين بهذه الانتصارات المتتالية والتي إن دلت فإنما تدل على قدرة قواتنا المسلحة العربية الليبية تخطيطا وتنظيما وتدريبا في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ومقدراته وأراضيه”.

وعبّر القطراني في ذات البيان عن افتخاره بالمؤسسة العسكرية وبرجالها الأشاوس من ضباط وضباط صف وجنود وقوات مساندة والذين شعارهم الدائم هو النصر أو الاستشهاد ،مفتخرا أيضا بالمؤسسة العسكرية.

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