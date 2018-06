تفاصيل لقاء عقيلة صالح وعميد بلدية اجدابيا

المتوسط- محمود محي

ألتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح يوم أمس الخميس بمدينة القبة، عميد بلدية اجدابيا العقيد سعد العكوكي .

أوضح مكتب الإعلام لبلدية اجدابيا، بأنه خلال اللقاء أطلع عميد بلدية اجدابيا رئيس مجلس النواب على مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه بلدية اجدابيا وخصوصاً المختنقات العاجلة.

من جانبه أكد المستشار عقيلة صالح أن اجدابيا من البلديات المهمة التي يجب دعمها والوقوف معها واعداً بحلحلت كافة تلك المشاكل مع الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن .

تأتي هذه الزيارة ضمن عدد من الزيارات التي قام بها العقيد سعد العكوكي لعدد من مسؤولي الدولة الليبية لوضعهم في صورة الواقع الحالي لبلدية اجدابيا.

