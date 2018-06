سياسيون يباركون تحرير درنة: لليبيا جيش يحميها من الإرهاب

المتوسط- محمود محي

بارك عدد من القيادات السياسية تحرير مدينة درنة بعد أن نجحت القوات المسلحة في بسط سيطرتها على كامل مدينة درنة، مؤكدين أن سيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على درنة تؤدي إلى تنكيس رايات الإرهاب، وأنه الإعلان أن للبلاد جيش يحميها.

ساعة مباركة

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تحرير مدينة درنة، بساعة مباركة، مؤكدًا «نحن نحتفي بعودة مدينة درنة الزاهرة إلى حضن وتخليصها من أيادي الإرهاب والتطرف وبسط الأمن و الأمان بها».

وأكد صالح خلال البيان أن ها هو اليوم ينجلي الظلام لتشرق شمس درنة الزاهرة بفضل الله ثم بتضحيات أبطال القوات المسلحة وأهل المدينة ومن ساندهم لخلاصهم من الإرهابيين.

نفتخر بالجيش ورجاله

ومن جهة ثانية، هنأ نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني الشعب الليبي والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وكافة أبناء المؤسسة العسكرية وأهالي مدينة درنة بمناسبة تحريرها.

وقال القطراني في بيان له “في الوقت الذي نثمن فيه عاليا جهود القوات المسلحة العربية الليبية في حربها المقدسة ضد الإرهاب، وأيضا نفتخر فيه بالمؤسسة العسكرية وبرجالها الأشاوس من ضباط وضباط صف وجنود وقوات مساندة والذين شعارهم الدائم هو النصر أو الاستشهاد، نهنئ الجميع بمناسبة تحرير درنة العزيزة علينا من قوى الإرهاب والتطرف”.

وأضاف “نهنئ جميع الشرفاء والمخلصين بهذه الانتصارات المتتالية والتي إن دلت فإنما تدل على قدرة قواتنا المسلحة العربية الليبية تخطيطا وتنظيما وتدريبا في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ومقدراته وأراضيه”.

انتصار على الإرهاب وداعميه

كما أعرب عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري خلال بيان له، عن سعادته بعد أن نجحت القوات المسلحة في بس+ط سيطرتها على كامل مدينة درنة، مؤكدًا أن اعلان تحرير المدينة من الإرهاب بفضل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هو انتصار على الإرهاب والداعمين له في الداخل ووالمدافعين عنه.

وأوضح المجبري في بيانه، أن اليوم نستمطر شآبيب الرحمة على شهداء الجيس الليبي البطل ومن ساندوه في حربه على الإرهاب، والذين سطروا ملحمة عظيمة لاجتثاث عصابة الإرهاب.

وشدد بيان عضو المجلس الرئاسي على أن تحرير درنة لا يعني الإعلان عن تحرير درنة وبرقة فحسب، بل هو إيذان بتقهقر قوى الإرهاب وتراجعها في كل مناطق ليبيا.

وكانت القوات المسلحة، اقتحمت آخر أزقة حي المغار النقطة الأخيرة التي فر إليها عناصر تنظيم القاعدة.

