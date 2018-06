المتوسط- محمود محي

باركت بلدية بنغازي، وعميدها المستشار عبد الرحمن العبار الانتصار التاريخي المؤزر بتحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية، وتعود لحضن الوطن مدينة للعلم والثقافة والحياة.

وقالت البلدية في بيان إن هذا الانتصار جاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين تمكنوا من دحر الإرهاب إلى غير رجعة من خلال العزيمة والإصرار على النصر والتفاف الشعب حول المؤسسة العسكرية وقائدها المظفر المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

وأضافت البلدية في بيانها “إننا في هذه اللحظات التاريخية التي تعمنا فيها الفرحة العارمة بهذا الانتصار، نستمطر شآبيب الرحمة والغفران على كل شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأنفسهم انطلاقا من بنينا مرورا ببنغازي والهلال النفطي والجنوب الحبيب وانتهاء بدرنة”، معربة عن أملها من المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى وأن يعيد المفقودين سالمين.

وتقدمت البلدية بالتهنئة الخالصة إلى الشعب الليبي العظيم وللقوات المسلحة العربية الليبية ضباطا وضباط صف وجنود وعلى رأسهم القائد العام المشير خليفة حفتر، وإلى كافة الشباب المساند للجيش من رجال أمن ومدنيين، مؤكدة أنهم سطروا الفخر بحروف من نور في صفحات تاريخ ليبيا المشرف.

وباركت البلدية هذه الانتصارات بتحرير مدينة درنة الغالية على قلوب الليبيين لتعود هذه المدينة من جديد لأحضان الوطن خالية من الإرهاب والمتطرفين ومدينة للعلم والثقافة والحياة.

وقالت إننا “نثمن صمود أهالينا في درنة طيلة هذه الفترة وصبرهم وبسالتهم في وجه العداء ليذكروننا بما دأب عليه أهالي مدينة بنغازي طيلة حربهم على الإرهاب وخلاصهم منه، وعودة مدينتهم عاصمة للشرق الأبي”.

ورفعت بلدية بنغازي أسمى آيات الامتنان والتقدير لأسر شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواح أبنائهم الطاهرة ثمنًا لخلاص الوطن من الإرهاب والتطرف مباركة لهم هذا النصر المؤزر من عند الله.

The post بلدية بنغازي: درنة تعود لأحضان الوطن مدينة للعلم والثقافة والحياة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية