أهالي درنة يحتفلون بتحرير المدينة من الجماعات الإرهابية

المتوسط- محمود محي

خرجت جموع غفيرة من أهالي مدينة درنة للاحتفال بإعلان تحرير مدينتهم بعد سنوات من سيطرة الجماعات الإرهابية عليها بقوة السلاح، مشيدين بالنصر الذي حققته القوات المسلحة الليبية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أعلن مساء أمس الخميس تحرير كامل مدينة درنة من الجماعات الإرهابية.

وقال القائد العام “نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل الليبيين وعودتها من جديد إلى حضن الوطن لتعم الفرحة كاملة أرجاء ليبيا”.

