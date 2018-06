بالأرقام.. جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق ليبيا

رصد وترجمة المتوسط- محمود محي

نشرت وكالة «الأسوشيتد برس» تقريرًا عن جهود المغرب في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، عبر البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن كبح الهجرة في ليبيا يخلق ضغوطات جديدة.

وإيمانًا من صحيفة «المتوسط» الليبية، بحق القارئ في المعرفة والمتابعة، تنقل الصحيفة وتترجم المقال كاملًا ودون أي تدخل منها.

إلى النص الكامل للتقرير..

يشهد المغرب تدفق المزيد من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا وسط حملة مكثفة على طريق البحر الأبيض المتوسط ​​بين ليبيا وإيطاليا، وفقا لما ذكره مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية بالمملكة المغربية يوم أمس الخميس.

كما أخبر خالد الزروالي وكالة أسوشيتدبرس في مقابلة أن المغرب لا يهتم باستضافة مركز للفحص لاستعراض أهلية المهاجرين للحصول على اللجوء في أوروبا، وهي فكرة كان قادة الإتحاد الأوروبي يناقشونها في قمة في بروكسل.

وقال الزروالي “هذا ليس حلا.” فيما يتعلق بما يطلق عليه “منصات النزول الإقليمية” في إفريقيا, والتي يدرسها زعماء الإتحاد الأوروبي. وأضاف الزروالي بأن هذه المراكز لن توقف المهاجرين القاصدين أوروبا من دخول المغرب، وأن المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن على الحدود ستكون أكثر فائدة.

هذا ويستخدم المهاجرون بشكل متزايد المغرب كنقطة انطلاق نحو أسبانيا، إما عبر مضيق جبل طارق من طنجة على قوارب متهالكة أو حتى زلاجات مائية نفاثة، أو تسلق أسوار عالية للوصول إلى المدينتين التابعة لأسبانيا في المغرب، مليلة وسبتة.

ويأتي معظم المهاجرين من بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يدخلون المغرب على طول حدودها البرية مع الجزائر البالغ طولها 1560 كيلومتر, غير أن سكان شمال إفريقيا والمغاربة هم أيضاً من بين الجموع الذين يأملون في خلق حياة جديدة في أوروبا.

وفي هذا الصدد قال الزروالي :”بالنظر إلى ما يحدث في ليبيا وأفريقيا، لديك عوامل دفع في إفريقيا وعوامل الجذب في أوروبا, اليوم، المغرب يتعرض للكثير من الضغط”.

وقال الزروالي, إن دوريات الحدود المغربية قامت بعدد 65000 عملية “اعتراض” في عام 2017, وتم إيقاف 25000 مهاجر حتى الآن هذا العام.

وأضاف مدير الهجرة ومراقبة الحدود, أن المغرب ينفق ما يصل إلى 200 مليون يورو لمنع المهاجرين من المغادرة عندما “عادة يجب أن نمنعهم من الدخول”, وأن المملكة ترغب في مساعدة أوروبية لما قاله الزروالي عن دور المملكة كحارس بوابة الهجرة إلى أوروبا.

وتابع الزروالي: “نحن شريك استراتيجي لأوروبا.. نعتقد أن في ضوء ما يحدث اليوم في المنطقة, فإن المغرب يحتاج للدعم, حتى نتمكن من مواجهة الضغوط المتزايدة”.

هذا وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين في المغرب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 كان حوالي بلغ حوالي 35500 مهاجراً.

وفي سياق متصل, نفى الزروالي مزاعم جماعات حقوق الإنسان عن المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك العنف على الحدود وتقارير مراكز الإعتقال غير الرسمية.

وقال الزروالي أن خيارات عودة المهاجرين إلى أوطانهم بسلام يتم تقديمها بشكل ممنهج للأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يدخلون المغرب بطريقة غير مشروعة, أو يغادرون بطريقة تظهر نية واضحة لدخول أوروبا دون تصريح.

أما إذا فضل المهاجرون البقاء في المغرب، فقال الزروالي: “نساعدهم على الذهاب إلى مدن أخرى. هذا كل شيء”. وأضاف أن نحو 27000 مهاجر تقدموا بطلبات للبقاء في المغرب.

غير أن كثيرين منهم مصممون على عبور البحر، وسيحاولون تسلق الأسوار العالية حتى لو كان ضباط مراقبة الحدود موجودين لمنعهم، بحسب الزروالي.

ووضح الزروالي: “إنهم يفعلون ذلك في مجموعات من 300 أو 400 شخص، وأفراد قوات الحدود يستخدمون الأيدي فقط وليس الأسلحة لوقفهم”.

هذا واشتكى الزروالي من فشل الجزائر في المساعدة في احتواء مرور المهاجرين عبر حدودها إلى المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقات الجزائر والمغرب متوترة منذ عقود بسبب إقليم الصحراء الغربية، والذي ضمه المغرب في عام 1975، وهو مايعكر صفو أي تعاون بينهما.

The post بالأرقام.. جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية