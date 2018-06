المتوسط- محمود محي

عقدت نقابة الخبازين بطرابلس يوم أمس الخميس، اجتماعًا، أسفر عن الاتفاق على فتح جميع المخابز اليوم الجمعة، وتعديل سعر الخبز الطويلة بـ50 قرشًا والمتوسطة 3 فرادي بدينار، والبانينة 5 بدينار.

وكانت ظاهرة ارتفاع أسعار الدقيق وإضراب المخابز، أدت إلى ازدحام شديد شهدته معظم المخابز بمدينة طرابلس وقوف المواطنين في طوابير طويلة للحصول على الخبز، ما أدى إلى غلق أبواب المخابز واختفاء الخبز.

حيث أغلقت معظم مخابز العاصمة الليبية طرابلس، منذ الجمعة الماضية، أبوابها، بفعل النقص الحاد في الدقيق لدى شركات المطاحن العامة والخاصة، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار تلك السلعة.

The post فتح جميع مخابز طرابلس اليوم.. وهذه أسعار الخبز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية