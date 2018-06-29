معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات ويناقش معه تأمين العملية الانتخابية المرتقبة

بنغازي 29 يونيو 2018 (وال) – استقبل معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف صباح الخميس بمكتبه في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح.

وبحث الاجتماع استعدادات المفوضية العليا للانتخابات وجاهزيتها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاء على الدستور المقبلة.

وأكد معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أن كافة أجهزة الوزارة على استعداد تام لتأمين كافة مراكز الاقتراع ومقرات المفوضية في كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، مشيرا إلى دعمه إلى أية عملية انتخابيه من شأنها إنهاء حالة الانقسام في البلاد.

وأدان معاليه بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر المفوضية بطرابلس، مترحما على أرواح الضحايا الذين فقدوا نتيجة هذا الهجوم الغادر.

ولفت معاليه إلى أن أفراد إدارة الأهداف الحيوية يعملون على مدار اليوم والساعة على تأمين مقر المفوضية في بنغازي وغيرها من المدن بعد الانتهاء من أعمال صيانتها من قبل الحكومة المؤقتة، مشيرا إلى أنه لن يتوانى في تقديم الخدمة للمفوضية من خلال عمليات التأمين خلال الانتخابات المرتقبة.

من جهته ثمن الدكتور عماد السايح دور وزارة الداخلية في تأمين مقار وزارة الداخلية، مؤكدا أنها طرف أساسي لضمان تأمين أية عملية انتخابية نزيهة.(وال – بنغازي) ا م

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