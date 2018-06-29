بالفيديو… كلمة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بعد إعلان تحرير درنة بالكامل

وظهر حفتر في كلمة تلفزيونية منذ قليل تحدث فيها إلى الشعب الليبي، قال فيها: “أيها الليبيون، بالأمس القريب أعلن جيشكم تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة”.

وأضاف:

اليوم يتجدد موعدنا مع النصر وموعد الإرهابيين مع الهزيمة.

وتابع حفتر أن “الشعب يرفض أن تتحول ثرواته لمصادر تمويل للإرهابيين والمرتزقة”

وبدأ الجيش الليبي قبل أسابيع عملياته في المدينة الساحلية شرقي البلاد، لطرد المجموعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم “القاعدة” منها.

وقد أثنى حفتر على “عملية الاجتياح المقدس” التي انطلقت قبل أيام، لتحرير ميناءي راس لانوف والسدرة، ليصبحا “تحت سيطرة ضباطنا وجنودنا مع فرار الإرهابيين”.

وأضاف: “لا تزال قواتنا المسلحة تطاردهم وتتعقب آثارهم، ولن يجدوا في ليبيا ما يحجبهم أو يحميهم”.