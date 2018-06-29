الجيش الليبي يطارد المجموعات الإرهابية في الصحراء

بنغازي — سبوتنيك. وأكد لفيرس، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، قد أصدر تعليماته لآمر منطقة براك العسكرية اللواء محمد بن نايل، لملاحقة وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، في جنوب شمال البلاد، على حدود مدينة بن وليد”.

وأضاف “لقد خرجت دورية صحراوية قتالية بقيادة الرائد أسامة محمد عثمونة، وانطلقت من الشاطئ إلى دار براك مشروع لريل الزراعي ومشروع نينا الزراعي و مداخل جبال الهاروج و بوابة الفات”.

مشيرا إلى أن “هذه الأماكن قد استهدفت من قبل تنظيم “داعش” بعد هجومهم الإرهابي على بوابة الفات حيث استشهد 7 عناصر من قوات المسلحة عام 2014″.