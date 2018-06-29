ليبيا: المشير خليفة حفتر يعلن سيطرة قواته بالكامل على مدينة درنة شرق البلاد

أعلن المشير الليبي خليفة حفتر في خطاب متلفز مساء الخميس “تحرير” مدينة درنة من “الإرهابيين”، بعد حملة عسكرية على المدينة انطلقت في السابع من مايو/أيار الماضي. وكانت درنة هي المدينة الأخيرة التي تعد خارج سيطرة قوات حفتر في شرق ليبيا، حيث كان يسيطر عليها إسلاميون وجهاديون منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
طائرات جديدة تصل مطار معيتيقة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
المسماري: هذا ما ينتظر درنة بعد التحرير
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
بالفيديو… كلمة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بعد إعلان تحرير درنة بالكامل
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
الجيش الليبي يعلن تحرير درنة بشكل كامل.. وكلمة مرتقبة لحفتر بعد قليل
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك