ليبيا: المشير خليفة حفتر يعلن سيطرة قواته بالكامل على مدينة درنة شرق البلاد

أعلن المشير الليبي خليفة حفتر في خطاب متلفز مساء الخميس “تحرير” مدينة درنة من “الإرهابيين”، بعد حملة عسكرية على المدينة انطلقت في السابع من مايو/أيار الماضي. وكانت درنة هي المدينة الأخيرة التي تعد خارج سيطرة قوات حفتر في شرق ليبيا، حيث كان يسيطر عليها إسلاميون وجهاديون منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

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