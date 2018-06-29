صالح : ساعة مباركة ونحن نحتفي بعودة درنه

بارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تحرير مدينة درنه، وقال صالح في بيان له ” إنها ساعة مباركة ونحن نحتفي بعودة مدينة درنه الزاهرة إلي حضن وتخليصها من أيادي الإرهاب والتطرف وبسط الأمن والأمان بها ” .

وأكد صالح خلال البيان أن ها هو اليوم ينجلي الظلام لتشرق شمس درنه الزاهرة بفضل الله ثم بتضحيات أبطال القوات المسلحة وأهل المدينة و من ساندهم لخلاصهم من الإرهابيين. وتقدم عقيلة صالح بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلي الشعب الليبي .

وأهلنا في مدينة درنه وإلي أبطال القوات المسلحة قيادةً و ضباطاً و ضباط صف و جنود و رجال الأمن و القوات المساندة لهم ، و تحية خالصة ملئها التقدير و العرفان إلي أمهات الشهداء وأسرهم لتقديم أعز ما يملكون فداء للوطن.

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