المتوسط/عمر النجار:

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس البلدي بتاجوراء، بأنّهُ تم خلال اليومين الماضيين رصف طريق مدخل مدرسة على النفاتي للتعليم الأساسي بمنطقة الحميدية.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس، خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ مشاريع رصف الطرق يأتي في إطار إنشاء وصيانة الطرق الواقعة داخل نطاق بلدية تاجوراء، وبإشراف ومتابعة المجلس البلدي تاجوراء.

