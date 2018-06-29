طرابلس : حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي ليوم الجمعة 29 / يونيو

إليــــــكم جدول مواعيد إقــــــــلاع و وصـــــول الرحلات الدولية والداخلية مـــن وإلــى مطـار معيتيقة الـدولي ليـوم الجمعة 29/6/2018 إن شاء الله تعالى ..
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جريدة الايام الليبية
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