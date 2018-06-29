بلدية بنغازي تبارك تحرير درنة

أعربت بلدية بنغازي، عن مباركتها انتصار الجيش بتحرير مدينة درنة وإنهاء الإرهاب في شرق ليبيا، بعد إعلان الجيش تحريرها بشكل نهائي.

وتقدمت البلدية في بيان أصدرته، بالتهنئة الخالصة إلى الشعب الليبي العظيم وللقوات المسلحة العربية الليبية ضباطا وضباط صف وجنود وعلى رأسهم القائد العام خليفة حفتر، وإلى كافة الشباب المساند للجيش من رجال أمن ومدنيين، والذين سطروا الفخر بحروف من نور في صفحات تاريخ ليبيا المشرف، ونبارك هذه الانتصارات بتحرير مدينة درنة الغالية على قلوب الليبيين لتعود هذه المدينة من جديد لأحضان الوطن خالية من الإرهاب والمتطرفين ومدينة للعلم والثقافة والحياة، مثمنة في الوقت ذاته صمود أهالي درنة طيلة هذه الفترة وصبرهم وبسالتهم في وجه الأعداء.

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