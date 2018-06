المتوسط:

التقى محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بالعاصمة نواكشوط، أمس الخميس، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الافريقية المنعقدة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 33 السيد

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن اللقاء تناول أهمية استتباب الأمن في ليبيا بما يعود بالنفع و الاستقرار على الشعب الليبي و المنطقة و على القارة كما تم التطرق إلى الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني في محاربة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و خطوات تنفيذ إعلان نيامي بين بلدان تشاد و النيجر و ليبيا و السودان لإدارة تأمين الحدود المشتركة بين البلدان الأربعة .

The post «سيالة» يلتقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية