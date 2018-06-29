عقب تحرير درنة.. منظمة حقوقية تحذر من أعمال انتقامية مضادة

تقدمت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بأحر التهاني لكل الليبيين عامة وأهالي درنة خاصة، بإعلان تحرير درنة من التنظيمات الإرهابية.

وأعربت المنظمة في بيان أصدرته، عن أملها في أن يعم الأمن والسلام مدينة درنة، وأن تطوي صفحة الماضي إلى غير رجعة، وان يتقبل الله كل الذين سقطوا من أبناءها ضحايا للإرهابيين وكل من سقطوا لتحريرها من القوات المسلحة شهداء في جنات الخلد عند الله، وأن يشفي الجرحى والمصابين، محذرة من أي ردود أفعال أو أعمال انتقامية مضادة خارج نطاق القانون.

كما أعربت عن أملها من اللجان المشكلة توفير كل المستلزمات الضرورية وبشكل عاجل إلى المدينة، وإنهاء كل الأزمات التي عانتها المدينة في الفترات السابقة، مذكرة بأن درنة لن تكون إلا منارة للعلم والأدب والثقافة والتاريخ.

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