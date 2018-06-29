مصانع اللوحات المعدنية للمركبات الآلية تباشر عملها

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور قرار يقضي بتخفيض سعر اللوحات المعدنية للمركبات الآلية بواقع 20دينار للوحتين بدل السعر السابق 24 دينار.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وفرت لمصانع اللوحات المعدنية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية المادة الخام للوحات المعدنية وبأن سعر اللوحتين 20دينار بناء على قرار وزير الداخلية.

ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يتحصلوا على اللوحات معدنية لمركباتهم خلال الفترة الماضية إلى التوجه لمصانع اللوحات المعدنية للحصول عليها.

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