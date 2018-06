المتوسط/ عمر النجار:

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس البلدي بطبرق، بأنَّ البلدية باشرت أمس الخميس، بإصلاح العطل في خط المياه الرئيسي بحي المنارة.

وأضاف «المكتب الإعلامي»، خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ عملية الإصلاح تأتي بمساهمة من شركة الخليج وشركة المياه ومحطة التحلية وشركة التعاون، وذلك تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية طبرق.

