الحركة الشعبية تطالب القوى الوطنية بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة

أعربت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، عن تحياتها للقوات المسلحة العربية الليبية، مثمنة انتصارها على تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعات الزندقة الظلامية التي احتلت مدينة درنة منذ سنة 2011 وحوّلتها إلى ملاذ آمن للإرهابيين المحليين والدوليين.

وأهابت المنظمة في بيان أصدرته، بضباط ومراتب وجنود القوات المسلحة العربية الليبية في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية خاصة الذين انخرطوا في أجسام موازية الالتحاق بوحداتهم في القوات المسلحة العربية الليبية الرسمية التي كانت في الخدمة قبل فبراير2011 والمنضوية حالياً تحت مظلة مجلس النواب الليبي، ورفض العمل في كيانات ميليشياوية تابعة لسلطة غير شرعية مفروضة من الخارج، مهيبة بالقوى الوطنية الليبية على مختلف توجهاتها السياسية الوقوف إلى جانب القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب ومساعدتها على تطهير جميع المناطق الليبية من التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ، وفرض إرادة الشعب الليبي وسيادته على أرضه ومياهه وأجوائه واستعادة دولته المستقلة ذات السيادة.

ودعت الحركة، الشعب الليبي إلى رص الصفوف وصد جميع التدخلات الخارجية ورفض الأجندات الداخلية والخارجية المناهضة للقوات المسلحة العربية الليبية ، وتنبه الشعب الليبي إلى ضرورة التصدي للحملات الإعلامية المظللة التي تشنها القنوات الفضائية المشبوهة التابعة للجماعات الظلامية ونبذ خطابها الظلامي ودعواتها المغرضة، مطالبة بالمجتمع الدولي وقواه الحيّة إلى ضرورة دعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها المعلنة والمشروعة ضد الإرهاب الميليشياوي المسلح الذي طفح على سطح الأرض الليبية من الداخل والخارج منذ فبراير 2011 والمدعوم من تنظيمات إرهابية وكيانات سياسية ومالية عابرة للحدود وحكومات دول كبرى وإقليمية جعلت دينها وديدنها الحقد الأعمى على القيادة التاريخية للشعب الليبي والطمع في نهب ثروات بلاده.

كما طالبت الحركة، مجلس الأمن الدولي إدانة كافة الأطراف الداخلية والخارجية الداعمة للميليشيات الإرهابية بالسلاح والعتاد والأموال، والمؤيدة للكيانات السياسية التابعة للجماعات الظلامية، داعية المجلس للقيام بدوره بما يكفل القضاء على الميليشيات الإرهابية المسلحة أو على اقل تقدير إضعافها لدرء خطرها على الأمن والسلم في داخل ليبيا وجوارها.

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