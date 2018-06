المتوسط:

التقى الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق، نظيره الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا أمس مساء الخميس، على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الافريقية المنعقدة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 33 .

وقدم الوزير الموريتاني في بداية اللقاء شكره للوزير محمد سيالة على مشاركته في أجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي معربا عن تطلعه لمشاركة ليبية متميزة و مثمرة في أعمال القمة و بالمثل قدم الوزير محمد سيالة لنظيره الموريتاني وافر الشكر و التقدير لحفاوة الاستقبال و الترحيب و كرم الضيافة و حسن التنظيم

وقام الوزيران خلال اللقاء بالتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين و سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك ليشمل المجالات المختلفة بالإضافة للنقاش حول بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك في نطاق المغرب العربي الكبير و المنطقة العربية و القارة الأفريقية

وتناول اللقاء استعراض الوضع الحالي في ليبيا و آخر التطورات السياسية الأخيرة و الجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا و مخرجات اجتماع باريس و الاستعدادات الجارية للتحضير للاستحقاق الوطني الديمقراطي الهام الانتخابات و جهود حكومة الوفاق الوطني لإعادة الأمن و الاستقرار و الانتعاش الاقتصادي إلى البلاد .

The post «سيالة» يبحث مع وزير خارجية موريتانيا مخرجات مؤتمر باريس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية