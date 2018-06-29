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سيالة يلتقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لبحث هذه الملفات

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، أمس الخميس، مع مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، بالعاصمة نواكشوط على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته 33.

وكشفت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في تعميم صحفي، أن اللقاء تناول مناقشة أهمية استتباب الأمن في ليبيا بما يعود بالنفع والاستقرار على الشعب الليبي و المنطقة وعلى القارة، كما تم التطرق إلى الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وخطوات تنفيذ إعلان نيامي بين بلدان تشاد والنيجر و ليبيا والسودان لإدارة تأمين الحدود المشتركة بين البلدان الأربعة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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