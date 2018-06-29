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الثني يثمن دور مفوضية الانتخابات في الحفاظ على المسار الديمقراطي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، آخر المستجدات على الساحة الليبية، والانتخابات المزمع عقدها في نهاية العام الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الخميس بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، حيث شمل الاجتماع التطرق إلى سبل توفير الامكانيات لتسهيل عمل المفوضية لإجراء انتخابات نزيهة.

من جهته، أثنى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة على عمل المفوضية العليا للانتخابات للحفاظ على المسار الديمقراطي، إلى جانب جهدها المبذول لإجراء عمليات انتخابية نزيهة نهاية العام الجاري.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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