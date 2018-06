المتوسط:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن التحرير الكامل لمدينة درنة من الإرهاب خطوة إيجابية فى القضاء على الإرهاب فى ليبيا الشقيقة.

وأضاف قرقاش في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، لا يمكن لمجموعة متطرفة صغيرة أن تفرض رؤيتها المتطفرة بقوة السلاح والعنف، ودرنة التى عرفت بانفتاحها وتنوعها عبر تاريخها تطوى هذه الصفحة المظلمة.

